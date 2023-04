Bäckerei Neubert in Gersdorf: Der Ofen bleibt künftig kalt

Am Dienstag war Thomas Viertel noch in Teneriffa. Am Mittwoch ist er zum Eisbaden an den Stausee Oberwald gefahren. Er gehörte zu rund einem Dutzend Chemnitzer Winterschwimmern, die die Gunst der Stunde genutzt haben: Zum ersten Mal in diesem Jahr musste vorm Badevergnügen das Eis aufgehackt werden.