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Alexander Wilkerling ist einer der vier für die Mädchen zuständigen Trainer.
Alexander Wilkerling ist einer der vier für die Mädchen zuständigen Trainer. Foto: Andreas Kretschel
Alexander Wilkerling ist einer der vier für die Mädchen zuständigen Trainer.
Alexander Wilkerling ist einer der vier für die Mädchen zuständigen Trainer. Foto: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Mädchen gesucht: SSV Blau-Weiß Gersdorf lädt zum Schnuppertraining ein
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
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Der SSV Blau-Weiß Gersdorf lädt am 23. und 25. März zum Schnuppertraining ein. Gesucht werden Mädchen, die Lust auf Fußball haben, egal ob Anfängerin oder erfahrene Kickerin.

Der SSV Blau-Weiß Gersdorf sucht nach Fußballnachwuchs und führt dazu am 23. und 25. März von 17 bis 18.30 Uhr Sichtungstrainings durch. Das Besondere: Es werden gezielt Mädchen gesucht. Und Interessentinnen sollten sich vom Begriff „Sichtungstraining“ nicht abschrecken lassen, wie Trainer Alexander Wilkerling erklärt: „Man kann das...
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