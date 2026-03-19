Mädchen gesucht: SSV Blau-Weiß Gersdorf lädt zum Schnuppertraining ein

Hohenstein-Ernstthal
Der SSV Blau-Weiß Gersdorf lädt am 23. und 25. März zum Schnuppertraining ein. Gesucht werden Mädchen, die Lust auf Fußball haben, egal ob Anfängerin oder erfahrene Kickerin.
Der SSV Blau-Weiß Gersdorf sucht nach Fußballnachwuchs und führt dazu am 23. und 25. März von 17 bis 18.30 Uhr Sichtungstrainings durch. Das Besondere: Es werden gezielt Mädchen gesucht. Und Interessentinnen sollten sich vom Begriff „Sichtungstraining“ nicht abschrecken lassen, wie Trainer Alexander Wilkerling erklärt: „Man kann das...
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