Der Callenberger Dorfplatz war am Samstag auch bei Eiseskälte gut besucht. Bild: Markus Pfeifer
Der Callenberger Dorfplatz war am Samstag auch bei Eiseskälte gut besucht. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Bei der „coolsten“ Party mit feurigem Ende half auch der Callenberger Bürgermeister mit
Von Markus Pfeifer
Anhören
Die Callenberger „Winterschnuppe" als inoffizieller Weihnachtsmarktersatz kam auch bei Eiseskälte gut an. Bürgermeister Daniel Röthig „trainierte“ für noch kältere Reiseziele.

Gemütliches Beisammensein geht auch bei zwölf Grad unter Null. Das bewiesen die Callenberger am frühen Samstagabend. Als ihre „Winterschnuppe“, so heißt das kleine Fest auf dem Dorfplatz, um 18 Uhr mit dem Feuerwerk ihren Höhepunkt erlebte, war es richtig eisig. Doch eine riesige Feuerschale und Öfen sorgten für etwas Wärme. In der...
