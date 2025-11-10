Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Pkw überschlug sich und blieb auf einem Feld liegen.
Der Pkw überschlug sich und blieb auf einem Feld liegen. Bild: Andreas Kretschel
Der Pkw überschlug sich und blieb auf einem Feld liegen.
Der Pkw überschlug sich und blieb auf einem Feld liegen. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Bei Lobsdorf: Peugeot landet auf dem Dach – zwei Insassen kommen ins Krankenhaus
Von Bernd Appel, Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 5000 Euro.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag, gegen 11 Uhr auf der Glauchauer Landstraße zwischen der Anschlussstelle zur A 4 und dem Ortseingang Lobsdorf in Richtung Glauchau ereignet. Nach Auskunft der Polizei ist ein Pkw Peugeot in einer lang gezogenen Kurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, hat sich überschlagen und blieb schließlich circa...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:22 Uhr
2 min.
Herrmann: Schuss auf Soldat war Reaktion auf Platzpatronen
Bei der Übung "Marshal Power" hatten Bundeswehr und Polizei eigentlich zusammen trainieren sollen. (Archivbild)
Wie konnte es passieren, dass Polizisten einen Soldaten bei einer Übung anschießen? Bayerns Innenminister nennt neue Details - die auch für die Staatsanwaltschaft eine Rolle spielen dürften.
03.11.2025
3 min.
Unfall auf der A 4: Auto mit Trainer und Torhüter des HC Glauchau/Meerane kracht in die Leitplanke
Unfall auf der Autobahn: HC-Trainer David Kylisek ist mit einem Seat in der Leitplanke gelandet.
Der Crash hat sich zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal ereignet. Sachschaden: rund 8000 Euro. Trotz der Unruhe jubelte das HC-Team am Samstag über einen Derbysieg gegen Plauen.
Holger Frenzel
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
21.10.2025
1 min.
Unfall an Bushaltestelle in Langenreinsdorf: Peugeot-Fahrer erfasst elfjähriges Mädchen
Nach dem Unfall in Langenreinsdorf war der Rettungsdienst im Einsatz.
Der Unfall ereignete sich am Montagmittag. Der Rettungsdienst brachte das Kind zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
16:21 Uhr
1 min.
Bericht: DFL plant Änderung zur Anzeige der Nachspielzeit
Die Nachspielzeit soll demnächst auf der Anzeigetafel mitlaufen. (Archivfoto)
Wie lange noch? Diese Frage werden Fans im Stadion in Zukunft wohl seltener stellen müssen. Die Deutsche Fußball-Liga will die Zuschauer in Zukunft besser über Nachspielzeiten informieren.
Mehr Artikel