Regionale Nachrichten und News
Ein Radfahrer fuhr einer Autofahrerin in der Nähe des Sachsenrings auf.
Ein Radfahrer fuhr einer Autofahrerin in der Nähe des Sachsenrings auf. Bild: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB
Hohenstein-Ernstthal
Beim Abbiegen auf den Sachsenring: Radfahrer leicht verletzt
Redakteur
Von Johanna Klix
Die Autofahrerin zog vorbei und wollte direkt danach rechts abbiegen.

Oberlungwitz.

Am Mittwochmorgen kam es zu einer Kollision zwischen einem Fahrradfahrer und einer Autofahrerin in Oberlungwitz. Wie Christina Friedrich von der Polizeidirektion Zwickau mitteilt, fuhr die 63-Jährige mit ihrem Auto auf der Goldbachstraße aus Hohenstein-Ernstthal hinaus in Richtung Waldenburger Straße. Dabei überholte sie den Fahrradfahrer. Kurz nach dem Überholmanöver bremste sie das Auto ab, um auf die Straße Am Sachsenring nach rechts einzubiegen. Der 43-jährige Radler war scheinbar von dem Manöver überrascht, fuhr auf ihr Auto auf und stürzte zu Boden. Er erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen. Auch das Fahrrad und das Auto sind beschädigt – die Beamten schätzen den Schaden auf etwa 500 Euro. (schöj)

