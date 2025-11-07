Beim Oberlungwitzer Purple-Path-Kunstwerk gibt es Zeitdruck und Herausforderungen

Hohenstein-Ernstthal
Ein besonderer Ausguck mit Sicht auf den Sachsenring soll auf einer Wiese bei Oberlungwitz aufgebaut werden. Nach langer Verzögerung rennt nun die Zeit davon.
Bis Ende November soll das Holzkunstwerk „Twisted Peek“, was in etwa mit „verdrehter Aussicht“ übersetzt werden könnte, in Oberlungwitz aufgebaut werden. Doch ob das klappt, ist zumindest fraglich. „Wir hoffen auf eine wohlwollende Unterstützung durch das Landratsamt“, sagt Bürgermeister Thomas Hetzel. Die Stadtverwaltung musste...
