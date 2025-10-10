Berggasthaus Hohenstein-Ernstthal: Was tut sich hinter der schicken Fassade?

Von außen wirkt das Berggasthaus fast fertig. Doch wie sieht es drinnen aus? Wird die Sanierung wie geplant bis zum Jahresende abgeschlossen?

Hinter dem Berggasthaus Hohenstein-Ernstthal stehen Firmenautos. Immer wieder sieht man Handwerker aus dem Haus kommen oder hineinhuschen. Und doch wirkt das Haus von außen verlassen. Wer öfter hier vorbeikommt, kann leicht das Gefühl haben, dass sich seit Monaten nichts mehr tut. Dabei konnte man zu Beginn der Sanierung vor über zweieinhalb...