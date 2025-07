Bernsdorf: Gedenktafel für Neonazi-Opfer Patrick Thürmer mit Farbe beschmiert

In den letzten Jahren wurden Gedenktafeln für den jungen Mann, der als 17-Jähriger zu Tode geprügelt wurde, häufiges Ziel von Angriffen.

Unbekannte haben am Wochenende die Gedenktafel für das Neonazi-Opfer Patrick Thürmer an der Waldenburger Straße in Bernsdorf mit Farbe besprüht und beschädigt. Laut Polizei verwendeten sie eine bisher nicht näher bestimmbare graue Substanz, die den Text unleserlich machte. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagvormittag und Montag, 1.30...