Bernsdorf: Haus mit rechter Parole beschmiert

Geringer Sachschaden, aber die Polizei sucht nach Zeugen: Ein Haus in Bernsdorf ist in der Nacht zu Donnerstag von Unbekannten beschmiert worden.

Bernsdorf.

Erneut hat es in Bernsdorf einen Vorfall mit rechtsextremem Hintergrund gegeben. Wie der Sprecher der Zwickauer Polizeidirektion Sebastian Schmidt mitteilte, haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag, 1. Mai, die Fassade eines Wohnhauses mit schwarzer Farbe versehen. Es seien an dem Haus an der Hauptstraße, Nähe Abzweig Sportplatzweg, mehrere Motive hinterlassen worden, darunter eines mit verfassungsfeindlichem Wortlaut. Der Sachschaden wird derzeit auf 200 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Vor knapp zwei Wochen lief anderswo im Ort eine Geburtstagsfeier völlig aus dem Ruder. Ungeladene Gäste hatten unter anderem Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie diverse Sticker hinterlassen. (kru)