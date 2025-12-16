Bernsdorf/Lichtenstein: Alte Weihnachtsberge als „Familienheiligtum“

Als Kind war es für Eberhard Otto das Größte, wenn er dem Opa die Figuren zureichen durfte. Inzwischen ist er selbst Uropa und hütet ein Ensemble, an dem vier Generationen gewerkelt haben.

Zu den frühesten Kindheitserinnerungen von Eberhard Otto (76) zählt, dass er im Herbst mit Opa Fritz zum Moos sammeln nach Heinrichsort ging. Das frische Moos wurde für die Weihnachtsberge der Familie gebraucht, die damals noch in Lichtenstein standen. Das „absolute Highlight" war für den kleinen Eberhard, wenn er zu Beginn der Adventszeit...