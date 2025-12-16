Bernsdorf/Lichtenstein: Alte Weihnachtsberge als „Familienheiligtum“

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eberhard Otto am Heimatberg, der allerlei Szenen aus dem erzgebirgischen Leben etwa im Sägewerk, an Mühlen und im Bergbau vereint.
Eberhard Otto am Heimatberg, der allerlei Szenen aus dem erzgebirgischen Leben etwa im Sägewerk, an Mühlen und im Bergbau vereint. Bild: Andreas Kretschel
Blick auf einen Teil des christlichen Weihnachtsberges: Die Figuren vorn stammen teils von Eberhard Otto, Josef und Maria dahinter von seinem Urgroßvater. Das Hintergrundbild wurde nach dem 1. Weltkrieg gemalt.
Blick auf einen Teil des christlichen Weihnachtsberges: Die Figuren vorn stammen teils von Eberhard Otto, Josef und Maria dahinter von seinem Urgroßvater. Das Hintergrundbild wurde nach dem 1. Weltkrieg gemalt. Bild: Andreas Kretschel
Eine komplette Bergwerks-Szene im Heimatberg ist mit Figuren bestückt, die Eberhard Ottos Vater Karl beigesteuert hat.
Eine komplette Bergwerks-Szene im Heimatberg ist mit Figuren bestückt, die Eberhard Ottos Vater Karl beigesteuert hat. Bild: Andreas Kretschel
Eberhard Otto am Heimatberg, der allerlei Szenen aus dem erzgebirgischen Leben etwa im Sägewerk, an Mühlen und im Bergbau vereint.
Eberhard Otto am Heimatberg, der allerlei Szenen aus dem erzgebirgischen Leben etwa im Sägewerk, an Mühlen und im Bergbau vereint. Bild: Andreas Kretschel
Blick auf einen Teil des christlichen Weihnachtsberges: Die Figuren vorn stammen teils von Eberhard Otto, Josef und Maria dahinter von seinem Urgroßvater. Das Hintergrundbild wurde nach dem 1. Weltkrieg gemalt.
Blick auf einen Teil des christlichen Weihnachtsberges: Die Figuren vorn stammen teils von Eberhard Otto, Josef und Maria dahinter von seinem Urgroßvater. Das Hintergrundbild wurde nach dem 1. Weltkrieg gemalt. Bild: Andreas Kretschel
Eine komplette Bergwerks-Szene im Heimatberg ist mit Figuren bestückt, die Eberhard Ottos Vater Karl beigesteuert hat.
Eine komplette Bergwerks-Szene im Heimatberg ist mit Figuren bestückt, die Eberhard Ottos Vater Karl beigesteuert hat. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Bernsdorf/Lichtenstein: Alte Weihnachtsberge als „Familienheiligtum“
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als Kind war es für Eberhard Otto das Größte, wenn er dem Opa die Figuren zureichen durfte. Inzwischen ist er selbst Uropa und hütet ein Ensemble, an dem vier Generationen gewerkelt haben.

Zu den frühesten Kindheitserinnerungen von Eberhard Otto (76) zählt, dass er im Herbst mit Opa Fritz zum Moos sammeln nach Heinrichsort ging. Das frische Moos wurde für die Weihnachtsberge der Familie gebraucht, die damals noch in Lichtenstein standen. Das „absolute Highlight“ war für den kleinen Eberhard, wenn er zu Beginn der Adventszeit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.11.2025
4 min.
Erzgebirgskunst in Meinsdorf: Ortspyramide feiert Figuren-Premiere
Von links: Bürgermeister Daniel Röthig freut sich gemeinsam mit Steffen Veit, Daniel Landgraf und Felix Imiella über die neuen Pyramidenfiguren.
Die 6,40 Meter hohe Ortspyramide erhält ihre ersten Figuren. Dabei hat der Ort zwar eine „Sektion Pyramide“, aber keine Schnitzer, die so etwas können. Woher kommen die Figuren also?
Cristina Zehrfeld
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
19.11.2025
3 min.
Lichtensteiner Kulturpalais zeigt verborgene Weihnachtsschätze
Der frühere Zwickauer Theatermaler Wilfried Arndt beim Aufbau seines Weihnachtsberges, der erstmals öffentlich zu sehen ist.
Ob Weihnachtsberg, Nussknacker oder Schwibbögen: In der Weihnachtsausstellung sind allerlei Exponate zu sehen, die mit persönlichen Geschichten verbunden sind. Eröffnet wird die Schau am Donnerstag vor dem 1. Advent.
Bernd Appel
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
Mehr Artikel