Besetzung des Chefsessels im Hohenstein-Ernstthaler Bauamt: Auch der zweite Anlauf scheitert

Ende März geht Bauamtsleiter Ulrich Weber in den Ruhestand. Auf die interne Ausschreibung der Stelle haben sich zwei Sachgebietsleiter beworben. Doch eine Entscheidung steht noch immer aus. Warum?

Verwaltungsausschuss und Dramatik – eigentlich schließt sich eine solche Kombination von vornherein aus. Sitzungen des Gremiums fallen in aller Regel nicht dadurch auf, dass sie das Publikum besonders mitreißen. In Hohenstein-Ernstthal allerdings wurde die jüngste Sitzung von den anwesenden Gästen mit Spannung verfolgt. Und das zeitweise...