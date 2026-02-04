Besetzung des Chefsessels im Hohenstein-Ernstthaler Bauamt: Entscheidung beim dritten Anlauf

Hohenstein-Ernstthal
Bereits im Dezember sollte der Stadtrat über die Nachfolge von Bauamtsleiter Ulrich Weber entscheiden. Doch zweimal wurde die Entscheidung vertagt. Nun steht Michael Melzer als Nachfolger fest.
Michael Melzer wird der nächste Bauamtsleiter in Hohenstein-Ernstthal. Das hat der Stadtrat am Dienstag in geheimer Abstimmung im nichtöffentlichen Teil der Stadtratssitzung beschlossen. Damit ist im dritten Anlauf über die Nachfolge von Ulrich Weber entschieden worden. Der Amtsinhaber verabschiedet sich Ende März in den Ruhestand. Vorab war...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.