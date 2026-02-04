MENÜ
Der bisherige Sachgebietsleiter Hochbau, Michael Melzer, wird Bauamtsleiter.
Der bisherige Sachgebietsleiter Hochbau, Michael Melzer, wird Bauamtsleiter.
Hohenstein-Ernstthal
Besetzung des Chefsessels im Hohenstein-Ernstthaler Bauamt: Entscheidung beim dritten Anlauf
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Bereits im Dezember sollte der Stadtrat über die Nachfolge von Bauamtsleiter Ulrich Weber entscheiden. Doch zweimal wurde die Entscheidung vertagt. Nun steht Michael Melzer als Nachfolger fest.

Michael Melzer wird der nächste Bauamtsleiter in Hohenstein-Ernstthal. Das hat der Stadtrat am Dienstag in geheimer Abstimmung im nichtöffentlichen Teil der Stadtratssitzung beschlossen. Damit ist im dritten Anlauf über die Nachfolge von Ulrich Weber entschieden worden. Der Amtsinhaber verabschiedet sich Ende März in den Ruhestand. Vorab war...
