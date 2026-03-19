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Am Donnerstagvormitag lief der Aufbau der Blechbahnanlagen auf Hochtouren.
Am Donnerstagvormitag lief der Aufbau der Blechbahnanlagen auf Hochtouren. Foto: Markus Pfeifer
Am Donnerstagvormitag lief der Aufbau der Blechbahnanlagen auf Hochtouren.
Am Donnerstagvormitag lief der Aufbau der Blechbahnanlagen auf Hochtouren. Foto: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Besondere Bahnen fahren in der Hermsdorfer Uhlig-Mühle
Von Markus Pfeifer
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Blechbahnen, die größer sind als normale Modelleisenbahnen, fahren bis Sonntag in der Uhlig-Mühle. Manche sind mit ungewöhnlicher Energie unterwegs.

Am „Dreiländereck“ von Oberlungwitz, Gersdorf und Hermsdorf fuhr einst die Überlandstraßenbahn an der Uhlig-Mühle vorbei. Nun fahren besondere Bahnen in der Mühle. Zum zweiten Mal stellen die Chemnitzer Blechbahnfreunde hier aus. Anlagen der Spuren 0 und 1 wurden aufgebaut. Sie sind rund 100 Jahre alt und waren einst Spielzeug, das sich...
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