Besondere Bahnen fahren in der Hermsdorfer Uhlig-Mühle

Hohenstein-Ernstthal
Blechbahnen, die größer sind als normale Modelleisenbahnen, fahren bis Sonntag in der Uhlig-Mühle. Manche sind mit ungewöhnlicher Energie unterwegs.
Am „Dreiländereck“ von Oberlungwitz, Gersdorf und Hermsdorf fuhr einst die Überlandstraßenbahn an der Uhlig-Mühle vorbei. Nun fahren besondere Bahnen in der Mühle. Zum zweiten Mal stellen die Chemnitzer Blechbahnfreunde hier aus. Anlagen der Spuren 0 und 1 wurden aufgebaut. Sie sind rund 100 Jahre alt und waren einst Spielzeug, das sich...
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