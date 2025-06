Biergarten und Ü-35-Musik: Die Altmarktparty zum MotoGP in Hohenstein-Ernstthal

Die traditionelle Party am Moto-GP-Wochenende lockt diesmal mit leicht geändertem Konzept auf den Altmarkt. Welche Neuerungen sind geplant?

Am Moto-GP-Wochenende wird traditionell auch im Herzen von Hohenstein-Ernstthal gefeiert. Auch in diesem Jahr steigt eine Party auf dem Altmarkt. Doch bei der Veranstaltung am 11./12. Juli soll es einige Änderungen geben. „Wir wollen noch mehr Atmosphäre schaffen“, sagt Kulturmanager Ingo Schelter. Und er betont, dass die Altmarktparty keine...