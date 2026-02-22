Bilder vom Straßenfasching: So bunt ging es am Samstag in Langenchursdorf zu

Hohenstein-Ernstthal
Milka-Kühe, Haribo-Tüten und Paulaner-Flaschen sind am Samstag im Ort gesichtet worden. Das hatte mit dem Motto des Faschings zu tun. Über 200 Karnevalisten mischten mit.
Die Schulstraße im Callenberger Ortsteil Langenchursdorf war am Samstagnachmittag der närrische Hotspot der Region. Beim Straßenfasching wurde einmal mehr deutlich, dass die Faschingsbegeisterung auch nach Aschermittwoch groß ist. Über 200 Mitwirkende in 17 Bildern, darunter mit der Urknall-Gugge aus Meerane und den Karnevalisten aus St....
