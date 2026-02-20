MENÜ
Die Urknall-Westsachen Gugge – hier beim Straßenfasching in Meerane – sorgt für Musik.
Die Urknall-Westsachen Gugge – hier beim Straßenfasching in Meerane – sorgt für Musik.
Hohenstein-Ernstthal
Langenchursdorf feiert seinen traditionellen Straßenfasching am Samstag nach dem Aschermittwoch
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Während in den rheinländischen Karnevalshochburgen seit Aschermittwoch schon alles vorbei ist, geht es in Callenberg am Wochenende nochmal hoch her.

Am Aschermittwoch ist nicht alles vorbei. Jedenfalls nicht im Callenberger Ortsteil Langenchursdorf, denn dort steigt am Samstag eine Straßenfaschingsparty unter dem Motto „Die gute Laune ist nicht weg – Langenchursdorf macht den Werbegeck“. Traditionell steht der Umzug am Samstag nach Aschermittwoch auf dem Programm. Inzwischen zum 13....
Mehr Artikel