Birnenwettbewerbe, Strohballenrollen und Livemusik: Oberlungwitz peppt den Herbstmarkt auf

Für den Herbstmarkt, der in der Stumpfstadt schon immer ein Besuchermagnet ist, haben sich die Veranstalter noch etwas einfallen lassen. In der birnenreichen Stadt werden Leckereien prämiert.

Oberlungwitz. Die Bäume an der Oberlungwitzer „Birnenallee“, die sich entlang der Erlbacher Straße südlich der Ortslage erstreckt, haben dieses Jahr schwer zu tragen. Zahllose Früchte verschiedener Sorten reifen gerade. Einige Oberlungwitzer haben schon geerntet, doch es ist noch viel übrig. Bürgermeister Thomas Hetzel (parteilos) und Veranstaltungsmanager Ronald Haß pflückten für die Herbstmarktvorschau, aber auch familiäre Küchenaktivitäten. Denn beim Markt am Samstag sollen die schmackhaftesten Birnenkuchen und Birnenmarmeladen prämiert werden. „Es sind wirkliche leckere Birnensorten dabei“, wusste Ronald Haß nach der Pflückaktion zu berichten. Für Kuchen oder Marmelade dürfen aber auch „ortsfremde" Birnen genutzt werden. Mit Beginn des Herbstmarktes um 13 Uhr können die süßen Köstlichkeiten abgegeben werden. Zwischen 16 und 17 Uhr erfolgt die Bewertung durch eine Jury. Anschließend werden die Sieger gekürt.

Volles Programm mit Händlern, Livemusik und Pilzberatern

Gewinner werden auch beim Strohballenwettrollen gesucht. Livemusik von zwei Bands, ein gutes Dutzend Händler und ein vielseitiges gastronomisches Angebot soll es beim Herbstmarkt auf dem Festplatz an der Hofer Straße ebenfalls geben. Die Pilzberater Achim Heimer und Siegfried Spindler sind mit einer Ausstellung heimischer Pilze zu Gast. Am 29. September wird Heimer ab 19 Uhr im Trausaal des Rathauses auch einen Pilzvortrag halten. (mpf)