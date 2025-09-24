Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Elke Eifert hat ein neues Buch über Callenberg veröffentlicht. Das Werk genügt wissenschaftlichen Ansprüchen, ist dank spannender Geschichten aber auch gut lesbar.
Elke Eifert hat ein neues Buch über Callenberg veröffentlicht. Das Werk genügt wissenschaftlichen Ansprüchen, ist dank spannender Geschichten aber auch gut lesbar. Bild: Andreas Kretschel


Hohenstein-Ernstthal
Bislang unerforschte Kapitel aus Callenberg: Ötzi-Werkzeug, Todesstrafe und ein sowjetischer Partisan
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In ihrem neuen Buch zur Geschichte von Callenberg widmet sich die Heimatforscherin Elke Eifert ganz unterschiedlichen Themen. Ausgangspunkt für die neue Publikation war ein Sensationsfund.

Die Callenberger Heimatforscherin Elke Eifert hat in ihrem neuen Buch spannende Details zur Ortsgeschichte zusammengetragen. Der lateinische Titel „Collectanea historica Callenberg“ könnte manchen Leser abschrecken. Im Grunde sagt er lediglich aus, dass es sich um eine Sammlung (collectanea) historischer Materialien handelt. Zudem...
