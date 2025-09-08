Blutmond lockt viele Schaulustige an: Die besten Fotos aus Hohenstein-Ernstthal und Umgebung

Hohenstein-Ernstthal
Das Himmelsspektakel hat am Sonntagabend für viel Betrieb auf den Höhenlagen der Region gesorgt. Auf den Pfaffenberg kamen mehr als 100 Schaulustige.
Fotos mit einem blutroten Mond füllen die sozialen Netzwerke und die Statusmeldungen von Whats-App. Die Mondfinsternis hat am Sonntagabend viele – aufgrund der Uhrzeit auch Familien mit Kindern – in ihren Bann gezogen. Sie richteten ihren Blick zum Himmel in Richtung Osten. Zum Beispiel auch in Hohenstein-Ernstthal, wo es eine regelrechte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.