Blutmond lockt viele Schaulustige an: Die besten Fotos aus Hohenstein-Ernstthal und Umgebung

Das Himmelsspektakel hat am Sonntagabend für viel Betrieb auf den Höhenlagen der Region gesorgt. Auf den Pfaffenberg kamen mehr als 100 Schaulustige.

Fotos mit einem blutroten Mond füllen die sozialen Netzwerke und die Statusmeldungen von Whats-App. Die Mondfinsternis hat am Sonntagabend viele – aufgrund der Uhrzeit auch Familien mit Kindern – in ihren Bann gezogen. Sie richteten ihren Blick zum Himmel in Richtung Osten. Zum Beispiel auch in Hohenstein-Ernstthal, wo es eine regelrechte...