Bruce-Springsteen-Abend in Oberlungwitz

Hohenstein-Ernstthal
Songwriter Daniel Schmidgunst befasst sich im Vereinshaus „Zur Post“ mit dem „Boss“ und seinem Weg zum Star.
Am Samstag, 29. November, präsentiert der Lübbenauer Musiker Daniel Schmidgunst die Songs von Bruce Springsteen („der Boss“) im Vereinshaus „Zur Post“ in Oberlungwitz. Mit den Geschichten hinter den Liedern Springsteens und seinem Weg vom Arbeiterkind zur Rock-Ikone beschäftigt sich Songwriter Schmidgunst in seinem Programm „Thunder...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.