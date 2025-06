Buchsommer startet in Lichtenstein schon gut zwei Wochen vor Ferienstart

Am 12. Juni beginnt der zweimonatige Buchsommer, der sich an Kinder und Jugendliche richtet. Fast 150 Werke wurden dafür ausgewählt.

Sommerzeit ist Lesezeit – die Stadtbibliothek Lichtenstein bietet Kindern und Jugendlichen ab der fünften Klasse beim Buchsommer viel Lektüre im „SommerLeseClub“ an. Gut zwei Wochen vor Ferienbeginn geht es am Donnerstag, 12. Juni, los. Präsentiert in einem eigenen Regal und erkennbar am Buchsommer-Aufkleber warten fast 150...