Bücherwürmer starten Vorleseaktion in „Alter Druckerei“ Oberlungwitz

Mit zwei Weihnachtsgeschichten haben Schüler der Bücherwurm-AG heimelige Adventsstimmung ins Wohnprojekt „Alte Druckerei“ gebracht. Bei einer einmaligen Aktion soll es aber nicht bleiben.

Vier Viertklässler haben am Dienstag den Bewohnern des Wohnprojektes „Alte Druckerei“ in Oberlungwitz Weihnachtsgeschichten vorgelesen. Es war der Auftakt für eine Vorlesereihe, die zwei Ziele verfolgt: Zum einen sollen sie Ansporn für die beteiligten Schüler sein, ihre Lesekompetenz zu verbessern. Zum anderen soll Menschen in...