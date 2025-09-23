Bungalowbrand in Lichtenstein: Zwei Verletzte bei nächtlichem Feuer

Hohenstein-Ernstthal
Die Feuerwehr ist in der Nacht von Montag zu Dienstag rund fünf Stunden im Einsatz gewesen. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 13.000 Euro. Was bisher bekannt ist.
Nächtlicher Einsatz für die Kräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Lichtenstein und Heinrichsort: Sie waren in der Nacht von Montag zu Dienstag aufgrund eines Bungalowbrandes im Bereich Am Reiterhölzel gefordert. Die Alarmierung ist am Montag um 23.13 Uhr erfolgt. Der Einsatz hat rund fünf Stunden gedauert. 30 Kameraden waren an den...
