Callenberg ehrt verstorbene Feuerwehrleute

Hohenstein-Ernstthal
Kranzniederlegung an der Skulptur des „Heiligen Florian“.
Mit einer Kranzniederlegung haben Gemeindewehrleiter, Ortswehrleiter, die Chefin der Altersabteilung und der Bürgermeister am Totensonntag im Callenberger Ortsteil Langenberg der verstorbenen Kameraden der Feuerwehr gedacht. Ins Leben gerufen wurde diese Tradition 2016. Damals ist das Feuerwehrdenkmal mit der Skulptur des heiligen Florian und dem...
