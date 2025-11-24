Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zum Totensonntag haben die Kameraden der Feuerwehr in Langenberg ihrer verstorbenen Kameraden gedacht.
Zum Totensonntag haben die Kameraden der Feuerwehr in Langenberg ihrer verstorbenen Kameraden gedacht.
Hohenstein-Ernstthal
Callenberg ehrt verstorbene Feuerwehrleute
Von Cristina Zehrfeld
Kranzniederlegung an der Skulptur des „Heiligen Florian“.

Mit einer Kranzniederlegung haben Gemeindewehrleiter, Ortswehrleiter, die Chefin der Altersabteilung und der Bürgermeister am Totensonntag im Callenberger Ortsteil Langenberg der verstorbenen Kameraden der Feuerwehr gedacht. Ins Leben gerufen wurde diese Tradition 2016. Damals ist das Feuerwehrdenkmal mit der Skulptur des heiligen Florian und dem...
