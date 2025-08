Callenberg: Gartenlaube brennt vollständig ab

Am Kiefernberg stand beim Eintreffen der Feuerwehr ein Gartenhaus lichterloh in Flammen. Der Besitzer konnte sich retten.

Eine Gartenlaube im Callenberger Ortsteil Grumbach brannte am frühen Samstagmorgen vollständig ab. Gegen zwei Uhr alarmierte man die Freiwillige Feuerwehr Grumbach. Als die Einsatzkräfte kurz darauf am Kiefernberg eintrafen, stand die Laube bereits lichterloh in Flammen. Der Besitzer konnte sich in letzter Sekunde retten, erlitt jedoch...