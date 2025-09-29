Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Callenberg: Vortrag zu Tagebau, der XL-Vogelrastplatz wurde
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Stöhnaer Becken an der A 72 in der Nähe von Leipzig ist ein beliebter Rastplatz für viele Vogelarten. Ein Vortrag gibt Einblicke in das Naturschutzgebiet.

Callenberg.

Nach Beobachtungen von Peter Hofmann stellt das Flachwasser des ehemaligen Tagebaus des Stöhnaer Beckens neben der A 72 bei Großdeuben einen hervorragenden Rastplatz vor allem für Schwäne, Gänse und Enten dar. So halten sich zeitweise Blässgänse, Höckerschwäne, bis 400 Kraniche, Hunderte Kiebitze und Trupps von Großen Brachvögeln hier auf. Viele der Arten benötigen auch den als Europäisches Vogelschutzgebiet (SPA-Gebiet) gesicherten Agrarraum zwischen dem Rückhaltebecken und dem Störmthaler See für ihre Nahrung. Am Dienstag stellt Hofmann seine Eindrücke und sein Wissen rund um das Naturschutzgebiet ab 19 Uhr beim Nabu in Beierleins Gasthof, Straße des Friedens 72 im Callenberger Ortsteil Reichenbach, vor. Der Eintritt ist frei. (kru) Foto: Andreas Kretschel/Archiv

