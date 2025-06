Circus Busch kommt nach Lichtenstein

25 Mitarbeiter und noch mehr Tiere laden am kommenden Wochenende zu insgesamt vier Vorstellungen ein.

Der Zirkus kommt: An dem Wochenende vom 20. bis 22. Juni gastiert der Circus Paul Busch in Lichtenstein. Dann schlagen insgesamt 25 Mitarbeiter auf dem Festplatz Am Auersberg ihr Zelt auf, das Platz für 900 Besucher bietet. Mit dabei sind 29 Tiere – Pferde, Esel, Kamele, Ponys, verschiedene Rinder, Hunde und Ziegen. In vier Vorstellungen – am...