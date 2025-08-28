Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beim nächsten öffentlichen AMC-Clubabend wird auch auf den MotoGP zurückgeblickt.
Beim nächsten öffentlichen AMC-Clubabend wird auch auf den MotoGP zurückgeblickt. Bild: Thorsten Horn
Hohenstein-Ernstthal
Clubabend am Sachsenring: AMC blickt auf seine Großveranstaltungen zurück
Von Thorsten Horn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim nächsten öffentlichen Clubabend des AMC Sachsenring dreht sich alles um die fast 100-jährige Geschichte der Rennstrecke.

Mit der DTM auf dem Sachsenring am vergangenen Wochenende war die dritte Großveranstaltung des Jahres 2025 auf der Kult-Rennstrecke Geschichte. Für die sportliche Durchführung dieser Veranstaltung zeichnete der AMC Sachsenring verantwortlich. Beim nächsten öffentlichen Clubabend des AMC wird am Freitag auf die drei großen Rennen des Jahres...
20.08.2025
3 min.
Action auf beliebter „Berg-und-Talbahn“: DTM gibt Visitenkarte auf dem Sachsenring ab
Im vergangenen Jahr feierte der ehemalige Formel-1-Pilot Jack Aitken im ersten Rennen einen Start-Ziel-Sieg auf dem Sachsenring.
Ein vollgepacktes Programm erwartet nicht nur die Fans der DTM auf dem Sachsenring. Mit acht Marken und einem sehr ausgeglichenen Fahrerfeld ist Spannung am Wochenende garantiert.
Horn Thorsten
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
19.05.2025
1 min.
Hohenstein-Ernstthal: Vortrag zu den ersten 50 Jahren der Sachsenring-Rennstrecke
Um die Historie des Sachsenrings geht es beim AMC Clubabend.
Beim öffentlichen Clubabend des AMC Sachsenring dreht sich am Freitag alles um die fast 100-jährige Geschichte der Rennstrecke.
Thorsten Horn
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
Mehr Artikel