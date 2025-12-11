Damit lockt Lichtensteins Weihnachtsmarkt am Kulturpalais

Hohenstein-Ernstthal
Der Markt auf dem Areal am früheren Daetz-Centrum bietet etwa doppelt so viele Stände wie bei der Premiere und breitet sich aus, es gibt eine „Glühwein-Untergrenze“ sowie „Weihnachts-Wünsche-Wand“.
Nach dem großen Erfolg im Vorjahr lädt der Lichtensteiner Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende, 13. und 14. Dezember, zum zweiten Mal ins besondere Ambiente am Kulturpalais der Stadt (ehemals Daetz-Centrum) ein. Parallel kann die Weihnachtsausstellung des Stadtmuseums besucht werden, und der Modellbahnclub stellt aus. Die Veranstaltung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.