2024 hat die Premiere des Weihnachtsmarktes am Kulturpalais viel Anklang gefunden, am dritten Advents-Wochenende gibt es eine Wiederholung.
2024 hat die Premiere des Weihnachtsmarktes am Kulturpalais viel Anklang gefunden, am dritten Advents-Wochenende gibt es eine Wiederholung.
Über 40 Händlerinnen und Händler sollen diesmal vor Ort sein – doppelt so viele wie im vergangenen Jahr.
Über 40 Händlerinnen und Händler sollen diesmal vor Ort sein – doppelt so viele wie im vergangenen Jahr.
Der Französische Garten wird auch diesmal in den Weihnachtsmarkt voll einbezogen.
Der Französische Garten wird auch diesmal in den Weihnachtsmarkt voll einbezogen.
Hohenstein-Ernstthal
Damit lockt Lichtensteins Weihnachtsmarkt am Kulturpalais
Von Bernd Appel
Der Markt auf dem Areal am früheren Daetz-Centrum bietet etwa doppelt so viele Stände wie bei der Premiere und breitet sich aus, es gibt eine „Glühwein-Untergrenze“ sowie „Weihnachts-Wünsche-Wand“.

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr lädt der Lichtensteiner Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende, 13. und 14. Dezember, zum zweiten Mal ins besondere Ambiente am Kulturpalais der Stadt (ehemals Daetz-Centrum) ein. Parallel kann die Weihnachtsausstellung des Stadtmuseums besucht werden, und der Modellbahnclub stellt aus. Die Veranstaltung...
Mehr Artikel