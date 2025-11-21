„Das ist eine Hausnummer“: Warum die Fankultur am Sachsenring zum Immateriellen Kulturerbe werden soll

Motorsportfans aus ganz Deutschland könnten bald zum Immateriellen Kulturerbe zählen. Aber was macht die Fankultur am Sachsenring eigentlich aus?

Was haben „Handwerkliches Bierbrauen", „Chinesenfasching Dietfurt" und „Technokultur in Berlin" gemeinsam? – Alle drei gehören zum Immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Diesen Titel soll jetzt auch die „Fankultur Sachsenring" bekommen. Die Sachsenring Event GmbH hat offiziell die Aufnahme der „Fankultur Sachsenring" in...