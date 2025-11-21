Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Sachsenring bietet Superstars wie Marc Márquez eine unvergleichliche Besucherkulisse.
Der Sachsenring bietet Superstars wie Marc Márquez eine unvergleichliche Besucherkulisse. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Auf dem Sachsenring sind die Fans nicht nur Zuschauer, sondern aktive Mitgestalter.
Auf dem Sachsenring sind die Fans nicht nur Zuschauer, sondern aktive Mitgestalter. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Es geht nicht nur um Sport, sondern auch darum, dass Menschen friedlich miteinander feiern.
Es geht nicht nur um Sport, sondern auch darum, dass Menschen friedlich miteinander feiern. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
„Das ist eine Hausnummer“: Warum die Fankultur am Sachsenring zum Immateriellen Kulturerbe werden soll
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Motorsportfans aus ganz Deutschland könnten bald zum Immateriellen Kulturerbe zählen. Aber was macht die Fankultur am Sachsenring eigentlich aus?

Was haben „Handwerkliches Bierbrauen“, „Chinesenfasching Dietfurt“ und „Technokultur in Berlin“ gemeinsam? – Alle drei gehören zum Immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Diesen Titel soll jetzt auch die „Fankultur Sachsenring“ bekommen. Die Sachsenring Event GmbH hat offiziell die Aufnahme der „Fankultur Sachsenring“ in...
