„Das ist für uns ein Schock“: Achtjähriges Mädchen in Oberlungwitz von Unbekanntem attackiert

Die Meldung verbreitet sich über Whatsapp in Windeseile. Das sagen die Polizei und der Großvater des Kindes zu einem mutmaßlichen Entführungsversuch.

Ein achtjähriges Mädchen ist am Montag in Oberlungwitz auf dem Heimweg von der Schule von einem unbekannten Mann attackiert worden. Das bestätigt Harald Leitl, der Großvater des Mädchens. Er sagt: „Das ist für uns ein Schock. Sie hat sich wohl mit der Trinkflasche gewehrt und ist dann nach Hause zu ihrer Oma gerannt.“ Laut Polizeiangaben...