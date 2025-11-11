Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Tatort befindet sich auf der Robert-Koch-Straße in der Nähe des Spielplatzes in Oberlungwitz.
Der Tatort befindet sich auf der Robert-Koch-Straße in der Nähe des Spielplatzes in Oberlungwitz. Bild: Andreas Kretschel
Update
Hohenstein-Ernstthal
„Das ist für uns ein Schock“: Achtjähriges Mädchen in Oberlungwitz von Unbekanntem attackiert
Von Holger Frenzel, Cristina Zehrfeld
Die Meldung verbreitet sich über Whatsapp in Windeseile. Das sagen die Polizei und der Großvater des Kindes zu einem mutmaßlichen Entführungsversuch.

Ein achtjähriges Mädchen ist am Montag in Oberlungwitz auf dem Heimweg von der Schule von einem unbekannten Mann attackiert worden. Das bestätigt Harald Leitl, der Großvater des Mädchens. Er sagt: „Das ist für uns ein Schock. Sie hat sich wohl mit der Trinkflasche gewehrt und ist dann nach Hause zu ihrer Oma gerannt.“ Laut Polizeiangaben...
