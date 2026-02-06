„Das ist richtig, richtig viel“: Geldsegen für die Kleine Galerie in Hohenstein-Ernstthal

Der Förderverein unterstützt die „Kleine Galerie“ traditionell bei der Ausrichtung von Ausstellungen und Galeriefest. Jetzt hat er dafür von der WG HOT einen dicken Batzen Geld bekommen.

Die Wohnungsgesellschaft WG HOT hat dem Förderverein der „Kleinen Galerie" in Hohenstein-Ernstthal am Donnerstag einen Scheck in Höhe von 2000 Euro übergeben. Für WG-HOT-Geschäftsführer Bertram Blümel haben solche Spenden an gemeinnützige Vereine bereits Tradition. In den letzten Jahren waren das Frauenzentrum, der Verein Halt, der...