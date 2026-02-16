Hohenstein-Ernstthal: Weniger Leerstand und Sanierungspläne bei der WG HOT:

Vor vier Jahren hat Bertram Blümel die Geschicke der Wohnungsgesellschaft WG HOT als Geschäftsführer übernommen. Jetzt wurde sein Vertrag verlängert. Welche Pläne hat er für die nächste Amtszeit?

Sehr frühzeitig und auffallend unspektakulär ist bei der letzten Stadtratssitzung in Hohenstein-Ernstthal über eine Personalie entschieden worden: Einstimmig haben sich die Räte für die Verlängerung des Vertrages von WG-HOT-Geschäftsführer Bertram Blümel (53) ausgesprochen. Vor vier Jahren hatte Blümel die Nachfolge von Arnd Pahling... Sehr frühzeitig und auffallend unspektakulär ist bei der letzten Stadtratssitzung in Hohenstein-Ernstthal über eine Personalie entschieden worden: Einstimmig haben sich die Räte für die Verlängerung des Vertrages von WG-HOT-Geschäftsführer Bertram Blümel (53) ausgesprochen. Vor vier Jahren hatte Blümel die Nachfolge von Arnd Pahling...