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Alexander Lötzsch vor seinem „Pfannhäusl“ in Wüstenbrand.
Alexander Lötzsch vor seinem „Pfannhäusl“ in Wüstenbrand. Foto: Markus Pfeifer
Alexander Lötzsch vor seinem „Pfannhäusl“ in Wüstenbrand.
Alexander Lötzsch vor seinem „Pfannhäusl“ in Wüstenbrand. Foto: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Das „Pfannhäusl“ in Wüstenbrand wird jetzt auch international
Von Markus Pfeifer
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Am Imbiss in Wüstenbrand kommen Roster, Currywurst, Fleischpfanne oder Flecke-Eintopf richtig gut an. Inhaber Alexander Lötzsch bietet nun auch Leckereien aus anderen Ländern. Am Freitag geht’s los.

Erst hieß der Imbiss „Alles Wurscht“, doch mittlerweile ist es das „Pfannhäusl“, das in Wüstenbrand an der Straße der Einheit Anlaufpunkt für Hungrige ist. Vor allem, wenn das Wetter mitspielt, ist mittags an der Bude viel los. Inhaber Alexander Lötzsch hat mittlerweile aber sogar Container mit Tischen und Bänken aufgestellt, damit...
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