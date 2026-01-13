MENÜ
Die Handwerker Willy und Philipp mit dem Renner am Pfannhäusl: Currywurst mit Pommes.
Die Handwerker Willy und Philipp mit dem Renner am Pfannhäusl: Currywurst mit Pommes. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Von Currywurst bis Flecke-Tag: Wüstenbrander Imbissbetreiber ist wieder am Start - und er hat große Pläne
Von Cristina Zehrfeld
Alexander Lötzsch hat an der Straße der Einheit in Wüstenbrand seinen Imbiss wiedereröffnet – diesmal im rustikalen Stil und mit Ideen für die Zukunft.

Mit einer neuen Imbissbude ist Alexander Lötzsch am Montag an der Straße der Einheit 31 in Wüstenbrand an den Start gegangen. Überraschend ist das, insofern derselbe Betreiber an der Stelle vor nicht einmal drei Monate schon einmal einen Imbiss-Stand eröffnet hat. Damals war es „Alles wurscht“, eine typische Jahrmarktsbude. Sehr bunt,...
Mehr Artikel