Der stärkste Mann von Oberlungwitz lebt nicht mehr

In seiner Laufbahn als Gewichtheber holte Werner Arnold aus Oberlungwitz beachtliche Erfolge, als Olympiateilnehmer und sogar im einarmigen Reißen.

Es ist schon einige Tage her, dass in Oberlungwitzer auf dem Friedhof der Martins-Kirche ein Mann beerdigt wurde, der vor mehr als 60 Jahren für Schlagzeilen sorgte. Bei den Olympischen Spielen in Rom im Jahr 1960 war Werner Arnold im Gewichtheben dabei, als mehrfacher DDR-Meister im Schwergewicht. Am Ende wurde er 12. der insgesamt 26...