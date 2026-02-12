Die Gerüchteküche in Hohenstein-Ernstthal: Einfach jämmerlich

Gerüchte werden gemeinhin als das „älteste Massenmedium der Welt“ bezeichnet. In Hohenstein-Ernstthal kommt diese sehr spezielle Form der Kommunikation gerade zu neuer Blüte.

Gerüchte sind kein neues Phänomen. Schon in der Antike wurden sie gestreut, etwa um mächtige Herrscher zu schwächen. So besagte einst ein Gerücht, dass Kaiser Nero für den großen Stadtbrand von Rom im Jahr 64 nach Christus verantwortlich war. Heute gehen Historiker davon aus, dass diese Beschuldigung schlicht politische Propaganda war.