Die Kuhschnappler „Weihnachtsinsel“ ist mit Neuheiten gestartet

Piet Ahnert aus Kuhschnappel kann es einfach nicht lassen. Sein weihnachtliches Lichtermeer leuchtet wieder. Schon jetzt wird ans nächste Jahr gedacht.

Seit Sonntag ist es in Kuhschnappel in den Abendstunden nicht nur heller. Auch der Stromverbrauch steigt wieder, denn die „Weihnachtsinsel“ von Piet Ahnert leuchtet mit abertausenden LED-Lämpchen. Die moderne Technik sorgt glücklicherweise dafür, dass sich die Stromrechnung zwar erhöht, aber nicht ins Uferlose steigt. „Die Kosten kann...