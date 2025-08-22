Die Lichtensteiner Feuerwehr hofft auf ein Fest ohne echten Einsatz

Die Feste der Lichtensteiner Feuerwehr auf dem Auersberg waren in den vergangenen Jahr stets Besuchermagnet. Oft gab es dabei aber auch Hektik.

Auf dem Auersberg am und im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenstein geht es am Wochenende rund. Zum Kinder- und Feuerwehrfest gibt es ein abwechslungsreiches Programm, das am Samstag, 15 Uhr, beginnen soll. Einen Auftritt der Kinder aus der Kita „Knirpsenland“, die Schauübung der Jugendfeuerwehr, zwei Hüpfburgen sowie die... Auf dem Auersberg am und im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenstein geht es am Wochenende rund. Zum Kinder- und Feuerwehrfest gibt es ein abwechslungsreiches Programm, das am Samstag, 15 Uhr, beginnen soll. Einen Auftritt der Kinder aus der Kita „Knirpsenland“, die Schauübung der Jugendfeuerwehr, zwei Hüpfburgen sowie die...