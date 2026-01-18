MENÜ
Vanessa Winter war in den letzten Monaten öfter mit der Kuh Barbara unterwegs. Diese Ausflüge sind letztlich das Geheimrezept für den Gewinn des Vorführwettbewerbs.
Vanessa Winter war in den letzten Monaten öfter mit der Kuh Barbara unterwegs. Diese Ausflüge sind letztlich das Geheimrezept für den Gewinn des Vorführwettbewerbs. Bild: Andreas Kretschel
Auch wenn Vanessa Winter und Barbara inzwischen eine besondere Beziehung haben: Die Kuh bleibt Bestandteil der Herde.
Auch wenn Vanessa Winter und Barbara inzwischen eine besondere Beziehung haben: Die Kuh bleibt Bestandteil der Herde. Bild: Andreas Kretschel
Vanessa Winter hat den Siegpokal nach Sachsen geholt.
Vanessa Winter hat den Siegpokal nach Sachsen geholt. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Die Rinder-Flüsterin aus Westsachsen und ihr Star: 21-Jährige gewinnt mit Kuh Barbara prestigeträchtigen Preis
Von Cristina Zehrfeld
Als Außenseiterin ist Vanessa Winter zur Jungtierschau nach Baden-Württemberg gereist, am Ende holte sie mit Kuh Barbara den Pokal. Wie trainiert man eine Kuh für den Laufsteg?

Eine kleine Sensation ist Vanessa Winter aus Bernsdorf bei der deutschen Jungtierschau für die Rinderrasse „Braunvieh“ in Bad Waldsee (Baden-Württemberg) gelungen. Die 21-jährige Westsächsin ist dort als beste Vorführerin der Brown-Swiss-Jungzüchter geehrt worden. Sechs Stunden Autofahrt hat sie in Kauf genommen, um an diesem Wettbewerb...
