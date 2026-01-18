Die Rinder-Flüsterin aus Westsachsen und ihr Star: 21-Jährige gewinnt mit Kuh Barbara prestigeträchtigen Preis

Als Außenseiterin ist Vanessa Winter zur Jungtierschau nach Baden-Württemberg gereist, am Ende holte sie mit Kuh Barbara den Pokal. Wie trainiert man eine Kuh für den Laufsteg?

Eine kleine Sensation ist Vanessa Winter aus Bernsdorf bei der deutschen Jungtierschau für die Rinderrasse „Braunvieh" in Bad Waldsee (Baden-Württemberg) gelungen. Die 21-jährige Westsächsin ist dort als beste Vorführerin der Brown-Swiss-Jungzüchter geehrt worden. Sechs Stunden Autofahrt hat sie in Kauf genommen, um an diesem Wettbewerb...