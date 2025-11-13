Hohenstein-Ernstthal
In der Christophorikirche wird am Freitag über den Wehrdienst diskutiert. Im Anschluss gibt es Pizza.
Innerhalb der Veranstaltungsreihe „Pizza, Peace & Politics“ gibt es am Freitag eine Diskussionsrunde zum Thema „Wehrdienst“ in Hohenstein-Ernstthal. Die Bürgervereinigung Stadtdenkmal 2020 und die Kirchgemeinde St. Christophori laden zu einer moderierten Diskussionsrunde ein. Als Moderatoren sind zu Gast Patrick Simmel (Bündnis 90/Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.