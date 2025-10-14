Dönerverkäufer in Gersdorf backt sein Fladenbrot täglich selbst

Vor 10 Jahren ist Sammy als jugendlicher Flüchtling nach Deutschland gekommen. Jetzt hat er sein eigenes Geschäft in Gersdorf. In „Tulas Kebap Pizza Haus“ werden die Teige täglich frisch zubereitet.

Das Haus ist alt und unscheinbar. Doch seit eh und je waren hier, im Zentrum von Gersdorf, Geschäfte ansässig. Bis vor wenigen Jahren war in der Hauptstraße 185 die „Fischerklause“ beheimatet. Danach war mit dem Piccolino eine italienische Gaststätte im Haus. Außerdem gab es eine Eisdiele und einen Friseur. Das alles gibt es nicht mehr....