„Doppelter Blitzer“ in Heinrichsort

Er hat wohl einigen den Start ins Wochenende vermiest: Der neue Superblitzer war am Freitag in Heinrichsort aktiv. Und zwar genau gegenüber dem stationären Blitzer.

Seit einigen Monaten ist der sogenannte Superblitzer im Landkreis im Einsatz: Der Blitzer-Anhänger ist ein großer grauer Klotz und wurde am Freitagvormittag an der Prinz-Heinrich-Straße in Heinrichsort aufgestellt, in Fahrtrichtung Lichtenstein rechts. Interessanterweise direkt gegenüber dem dortigen stationären Blitzer, der sich in beide...