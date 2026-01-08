Dresdner Liedklasse singt Schubert, Wagner und Reger in Hohenstein-Ernstthal

Studierende der Hochschule für Musik Dresden sind mit einem dreistündigen Konzert im Gemeindesaal der Trinitatiskirche zu Gast.

Ein ganz besonderes Konzert junger Sänger ist am Sonntag im Gemeindesaal der Trinitatiskirche am Neumarkt in Hohenstein-Ernstthal zu erleben. Zu Gast ist die Liedklasse der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden. Unter der künstlerischen Leitung ihrer Professorin Ulrike Siedel präsentieren die Studierenden ein buntes Programm...