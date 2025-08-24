Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beim Pitwalk am Sonntag vor dem Rennen wurde die Boxengasse von den Fans förmlich überrannt.
Beim Pitwalk am Sonntag vor dem Rennen wurde die Boxengasse von den Fans förmlich überrannt.
Hohenstein-Ernstthal
DTM auf dem Sachsenring: Ein Bad in der Masse
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Der Pitwalk ist für tausende Motorsportfans der Höhepunkt des Renn-Wochenendes auf dem Sachsenring. Näher kann man Autos und Fahrern nicht kommen. Die „Freie Presse“ ist einmal mitgelaufen.

Ab und zu kommt ein Besucher rüber an die Absperrung, wo Tim Kolbe steht, und fragt nach dem Weg. Nicht viel los. Noch nicht. Eine halbe Stunde vor dem Pitwalk, wenn die Boxengasse für die Fans aufgemacht wird, hat Helfer Kolbe noch Zeit, zu erzählen. Ja, am Tag vorher waren es weit mehr als 1000 Menschen, sagt er. 50 Minuten lang konnten sie...
