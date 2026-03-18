„Edeka Schäfer“ statt „Edeka Meisel“: Wiedereröffnung der Filiale in Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Nach einer Woche Schließzeit wird der bisherige „Edeka Meisel“ wiedereröffnet. Es gibt eine neue Betreiberin, doch im Laden arbeitet das vertraute Team. Was genau erwartet die Kunden?
Am Donnerstag wird der Edeka „Am Bahnhof“ in Hohenstein-Ernstthal nach einer Woche Schließzeit wiedereröffnet. Vorausgegangen waren Wochen der Unsicherheit. Hintergrund waren Querelen zwischen Edeka und dem bisherigen Inhaber Christian Meisel. Anfang März wurde schließlich bekanntgegeben, dass es einen Betreiberwechsel gibt. Inzwischen...
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