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Dana Schäfer ist die neue Inhaberin des Edeka „Am Bahnhof“. Es ist ihre zweite Filiale. Seit 2022 betreibt 47-Jährige bereits einen Edeka in Hainichen.
Dana Schäfer ist die neue Inhaberin des Edeka „Am Bahnhof“. Es ist ihre zweite Filiale. Seit 2022 betreibt 47-Jährige bereits einen Edeka in Hainichen. Foto: Andreas Kretschel
Die Mitarbeiterinnen (im Bild die Abteilungsleiterin fürs Trockensortiment, Lara Biro) bestücken bis zur Eröffnung die Regale.
Die Mitarbeiterinnen (im Bild die Abteilungsleiterin fürs Trockensortiment, Lara Biro) bestücken bis zur Eröffnung die Regale. Foto: Andreas Kretschel
Zur Eröffnung soll Sortiment nahezu vollständig verfügbar sein.
Zur Eröffnung soll Sortiment nahezu vollständig verfügbar sein. Foto: Andreas Kretschel
Dana Schäfer ist die neue Inhaberin des Edeka „Am Bahnhof“. Es ist ihre zweite Filiale. Seit 2022 betreibt 47-Jährige bereits einen Edeka in Hainichen.
Dana Schäfer ist die neue Inhaberin des Edeka „Am Bahnhof“. Es ist ihre zweite Filiale. Seit 2022 betreibt 47-Jährige bereits einen Edeka in Hainichen. Foto: Andreas Kretschel
Die Mitarbeiterinnen (im Bild die Abteilungsleiterin fürs Trockensortiment, Lara Biro) bestücken bis zur Eröffnung die Regale.
Die Mitarbeiterinnen (im Bild die Abteilungsleiterin fürs Trockensortiment, Lara Biro) bestücken bis zur Eröffnung die Regale. Foto: Andreas Kretschel
Zur Eröffnung soll Sortiment nahezu vollständig verfügbar sein.
Zur Eröffnung soll Sortiment nahezu vollständig verfügbar sein. Foto: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
„Edeka Schäfer“ statt „Edeka Meisel“: Wiedereröffnung der Filiale in Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
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Nach einer Woche Schließzeit wird der bisherige „Edeka Meisel“ wiedereröffnet. Es gibt eine neue Betreiberin, doch im Laden arbeitet das vertraute Team. Was genau erwartet die Kunden?

Am Donnerstag wird der Edeka „Am Bahnhof“ in Hohenstein-Ernstthal nach einer Woche Schließzeit wiedereröffnet. Vorausgegangen waren Wochen der Unsicherheit. Hintergrund waren Querelen zwischen Edeka und dem bisherigen Inhaber Christian Meisel. Anfang März wurde schließlich bekanntgegeben, dass es einen Betreiberwechsel gibt. Inzwischen...
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