So lief der erste Tag bei Edeka Schäfer Hohenstein-Ernstthal

Nach einer Woche Schließzeit hat der Edeka am Donnerstag mit einer neuen Betreiberin geöffnet.

Als der Edeka in Hohenstein-Ernstthal am Donnerstag wiedereröffnet wurde, war es fast, als sei nichts geschehen. Der Parkplatz voller Autos, vorm Eingang ein Rollcontainer mit Primeln und Stiefmütterchen und im Geschäft dasselbe Verkaufspersonal wie eh und je. Die Kunden strömten ins Geschäft und waren zufrieden. „Es ist nicht viel anders...