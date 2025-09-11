Ein Abend mit Geschichten und Wein in der Lichtensteiner Bibliothek

In der Bibliothek trifft Literatur auf Genuss. Am Freitag lesen Mitglieder des Freundeskreises vor. Was könnte das Publikum zum Schmunzeln bringen?

„Wein-Lesen – kleine feine Geschichten bei einem Glas Wein“, heißt es an diesem Freitag, 12. September, wieder in der Stadtbibliothek Lichtenstein. Mitglieder des Freundeskreises der Stadtbibliothek lesen dabei ausgewählte Texte vor, die das Publikum zum Nachdenken und Schmunzeln anregen sollen – und das alles bei einem guten Glas...