MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Thomas Hetzel hat vor einem Jahr mit einem besonderen Aufruf deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt.
Thomas Hetzel hat vor einem Jahr mit einem besonderen Aufruf deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. Bild: Markus Pfeifer
Thomas Hetzel hat vor einem Jahr mit einem besonderen Aufruf deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt.
Thomas Hetzel hat vor einem Jahr mit einem besonderen Aufruf deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Ein Jahr nach dem „Sexaufruf“: Oberlungwitzer Bürgermeister freut sich über leicht gestiegene Geburtenzahl
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor reichlich einem Jahr hatte der Oberlungwitzer Bürgermeister Thomas Hetzel mit einem überspitzten Silvestergruß für Schlagzeilen gesorgt. Nun liegen die Geburtenzahlen für 2025 vor.

Diesmal hatte der Oberlungwitzer Bürgermeister Thomas Hetzel (parteilos) seine Silvester- und Neujahrsgrüße nicht so frech formuliert wie im Jahr zuvor. Damals empfahl er mit einem Augenzwinkern, es lieber in den Betten knallen zu lassen, statt übermäßig zu böllern. Anlass war, dass die Geburtenzahl in der Strumpfstadt im Jahr 2024 mit nur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.11.2025
3 min.
Kita-Gebühren in Oberlungwitz: Stadtverwaltung räumt nach AfD-Kritik Rechenfehler ein
In den Oberlungwitzer Kindereinrichtungen, hier die Kita "Tausendfüßler", steigen die Elternanteile weiter.
Die Gebühren für Krippe, Kindergarten und Hort steigen in Oberlungwitz deutlich. Als darüber im Stadtrat diskutiert wurde, nannte Bürgermeister Thomas Hetzel falsche Zahlen.
Markus Pfeifer
09.01.2026
2 min.
Trump: Nur mein Sinn für Moral kann mich zurückhalten
Er brauche kein internationales Recht, sagte US-Präsident Donald Trump der "New York Times". (Archivbild)
Setzt das internationale Recht Grenzen für Donald Trump? Der US-Präsident selbst fühlt sich nur von seinem Sinn für Moral eingeschränkt, wie er der "New York Times" offenbarte.
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
18:30 Uhr
4 min.
Zwei neue Kinderärztinnen fühlen sich in Oberlungwitz wohl und nehmen noch Patienten auf
Christiana Bauch (li.) und Nadja Zibulka sind die neuen Kinderärztinnen in Oberlungwitz.
Christiana Bauch und Nadja Zibulka haben die Einweihung ihrer neuen Kinderarztpraxis gefeiert. Zuvor gab es für sie viel Unterstützung aus der Stadt.
Markus Pfeifer
09.01.2026
1 min.
Macho mit Manko: Der BMW X5 beim TÜV (seit 2013)
Der X5 punktet bei Komfort, Fahrwerk und Bremsen: Die meisten Baujahre zeigen in der Hauptuntersuchung nur wenige Schwächen.
Das Oberklasse-SUV X5 trumpft bei der HU mit standfesten Bremsen auf - überraschend angesichts des hohen Leergewichts. Eine Marotte am Fahrwerk des auffälligen Autos sollte man indes im Blick haben.
Stefan Weißenborn, dpa
10:30 Uhr
2 min.
Dieses Hotel im Erzgebirge gehört zu den besten in Deutschland in Sachen Familienfreundlichkeit
Das Hotel „Am Bühl“ in Eibenstock ist Sachsens familienfreundlichstes Hotel.
Wo steht das beste Hotel mit Kinderbetreuung? Das wollte ein Internetportal wissen. Zur Auswahl standen 700 Familienhotels in 14 europäischen Ländern. Ein Haus im Erzgebirge schafft es sachsenweit auf Platz eins.
Heike Mann
Mehr Artikel