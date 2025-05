Hohenstein-Ernstthal 19.05.2025

Ein Jahr nach dem Startschuss für den Breitbandausbau in Westsachsen: Wann kommt das schnelle Internet in den Haushalten an?

Geredet wird von Glasfaserausbau schon lange. Doch in den Haushalten kommt bislang nichts an. Warum eigentlich? Vor einem Jahr wurde der Breitbandausbau im Landkreis Zwickau mit einem symbolischen Spatenstich gestartet. Gebaut wird inzwischen vielerorts. Doch nachdem die Bagger wieder abgerückt sind, kommt in den Haushalten trotzdem noch kein schnelles Internet an. Auf die Frage, ob schon ein Haus angeschlossen ist, hat Matthias Fritzsch, der Leiter...